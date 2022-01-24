Нужно сделать так, чтобы РФ противостояла вся украинская нация, считает глава Минобороны.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что лучший способ обезопасить страну от дальнейшей агрессии России – создание условий, при которых страна-агрессор несет неприемлемые для себя потери и не достигнет цели.

В случае агрессии РФ украинцам в первую очередь самим придется защищать свое государство, и необходимо развивать способность к этому, говорится в колонке чиновника на "Украинской правде".

По словам министра, нужно сделать так, чтобы России противостояла вся украинская нация – объединенная, подготовленная и вооруженная. Резников попросил граждан взвесить, как именно они хотят присоединиться к обороне Украины.

"...Лучший способ обезопасить Украину от дальнейшей военной эскалации со стороны Российской Федерации – создать условия, при которых агрессор понесет неприемлемые для себя потери и не сможет достичь цели. А цель у него одна – уничтожить независимое украинское государство", – отметил чиновник.

Глава Минобороны добавил, что необходимо сделать так, чтобы российской военной машине противостояла не только армия и другие структуры сектора безопасности и обороны нашей страны, а "вся украинская нация".

Читайте такжеКулеба: если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать"Подготовленная, вооруженная, объединенная (украинская нация – Ред.). Именно это мы должны противопоставить российским попыткам вызвать в нашей стране панику, уныние и растерянность. Тогда у агрессора не будет никаких шансов. И даже мыслей прибегнуть к какой-то авантюре", – считает Резников.

Министр также обратился к гражданам Украины с призывом.

"...я призываю граждан взвесить, каким образом вы готовы присоединиться к обороне государства. Как я отметил, есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО (войска территориальной обороны – Ред.), мы должны одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов Вооруженных сил. Вы имеете выбор...", – заявил чиновник.

Напомним, 1 января 2022 года в Украине начал работать закон "Об основах национального сопротивления". Согласно закону, главная роль в организации и выполнении задач территориальной обороны нашего государства принадлежит Силам территориальной обороны армии.

Под фразой национальное сопротивление подразумевается привлечение всех украинцев к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Общевойсковая подготовка к национальному сопротивлению должна организовываться по территориально-зональному принципу.

Командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины назначен генерал Юрий Галушкин.

Позже стало известно, что "фундаментом" добровольческих формирований территориальных общин станут украинцы, которые служили в армии, в каких-то военных формированиях или работали в правоохранительных органах.

Агрессия России против Украины – краткая справка УНИАН

Весной 2014 года РФ незаконно аннексировала Крым, а также российские войска ворвались на часть Донецкой и Луганской областей. Российские власти поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Конфликт между Украиной и Россией стал еще острее осенью прошлого года. Российская сторона перебросила к границе с украинским государством много военных и техники.

В нашей стране и в ряде государств Запада заговорили об угрозе широкомасштабного вторжения России.

Президент Владимир Зеленский в январе 2022 попытался успокоить граждан Украины – сказал, что риск вторжения РФ в Украину сохраняется с 2014-го и не возрос.

Глава государства также говорил, что если украинцы будут защищать себя от армии России, то будет "очень мощная война".

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