Такие должности предлагает ввести Госспецсвязи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предлагает создать должности офицеров по киберзащите во всех органах госвласти и на всех объектах критической инфраструктуры после недавней кибератаки на правительственные сайты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"С целью улучшения состояния кибербезопасности государства и предотвращения (кибератак - УНИАН) было принято решение о безотлагательном внесении законодательных изменений, направленных на узаконивание так называемого "багбаунти", или раскрытия уязвимости органов госвласти, путем внесения изменений в Уголовный кодекс в части статей 361 и 361-1, введения в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры должностей офицеров по киберзащите с подчинением им службы защиты информации и нормативного закрепления заработной платы не ниже рыночной", - сказал Щиголь.

По его словам, необходимо создать инструменты финансового стимулирования работников госорганов, которые выполняют задачи по администрированию IТ-систем, а также усилить ответственность должностных лиц за невыполнение требований киберзащиты. Вместе с этим, необходимо внедрить требования по кибербезопасности к подрядным организациям, работающим с органами государственной власти, устранить критические уязвимости в органах госвласти и на объектах критической инфраструктуры.

"Имеющиеся факты свидетельствуют, что кибератака была заранее тщательно подготовлена, осуществлялась скоординированной группой хакеров и проведена на высоком операционном уровне. Указанное, а также полученная атрибуция указывают на причастность российских хакерских группировок", - сказал глава Госспецсвязи.

Он добавил, что в течение 2021 года фиксировалась идентификация кибератак российских спецслужб на значительную часть учреждений, пораженных атакой.

По его словам, на сегодня установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов государственной власти, информационным системам шести из которых был нанесен значительный ущерб. 70 сайтов были отключены по указанию работников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины.

"В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Чувствительная информация не утратилась", - сказал Щиголь.

Читайте такжеВ МВД рассказали, кто и зачем атаковал госсайты: данные хотели уничтожить (видео)Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов. Всего было атаковано более 70 государственных ресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

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