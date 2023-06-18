Происшествие случилось в отделении одного из банков на улице Достык. Туда стянули элитный спецназ. По данным СМИ, мужчина едва не убил одну из заложниц, приставив к ней пистолет.

В столице Казахстана (Алматы) неизвестный организовал вооруженный захват одного из отделений банка Kaspi Bank на улице Достык и взял в заложники почти десяток людей.

По информации Zakon.kz, речь идет о мужчине 30-ти лет. Он вооружен пистолетом и угрожает застрелить людей (по предварительным данным, у него в заложниках 7 девушек и один охранник), если полиция не согласиться выполнить его требования.

В частности, он требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение соответствующего требования злоумышленник дал 3 часа.

По данным СМИ, полиция старается вести переговоры с грабителем. Жильцов дома, где расположено здание банка, эвакуировали.

При этом к зданию самого банка стянули отряды специального назначения "Арлан". Охраняют периметр вокруг здания солдаты-срочники.

Как прокомментировали происшествие представители Kaspi, на момент инцидента в банке находился исключительно персонал.

"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал. Просим ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации", - говорится в сообщении.

Также СМИ публикуют фото и видео, где захватчик приставил к горлу заложницы пистолет.

По данным МВД, по состоянию на 13:43 из здания удалось освободить 4 заложников. Также издание уточняет, что правоохранители арестовали грабителя.

Происшествия в мире - инцидент в Швейцарии

Напомним, что накануне мировые СМИ также гремели из-за происшествия, случившегося в Швейцарии. Там загорелся и упал воздушный шар из-за чего семеро человек получили сильные ожоги.

Инцидент случился в муниципалитете Хюненберг. Причину аварии точно установить не смогли, правоохранители ведут расследование.

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