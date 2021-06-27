Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении объявила официальные результаты парламентских выборов.
Об этом сообщает «Радио Азатутюн».
В стране большим отрывом победила партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна.
В соответствии с избирательным кодексом партия получила 71 депутатский мандат.
Парламентские выборы в Армении: результаты
Читайте такжеНа парламентских выборах в Армении победила партия ПашинянаПартия Пашиняна набрала 53,91% голосов.
На втором месте оказался блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%.
На третьем месте расположился блок «Честь имею» с 5,22%, который сформирован вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Он преодолел порог в 7%, но прошел в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.
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