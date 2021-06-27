На втором месте оказался блок "Айастан" во главе с Робертом Кочаряном.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении объявила официальные результаты парламентских выборов.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

В стране большим отрывом победила партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна.

В соответствии с избирательным кодексом партия получила 71 депутатский мандат.

Парламентские выборы в Армении: результаты

Читайте такжеНа парламентских выборах в Армении победила партия ПашинянаПартия Пашиняна набрала 53,91% голосов.

На втором месте оказался блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%.

На третьем месте расположился блок «Честь имею» с 5,22%, который сформирован вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Он преодолел порог в 7%, но прошел в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.

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Автор: Катерина Шварц