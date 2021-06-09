Василий Вирастюк зарегистрирован нардепом / фото УНИАН, Ратинский Вячеслав
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Василия Вирастюка, который победил на выборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня.
За регистрацию Вирастюка депутатом проголосовали все присутствующие на заседании члены Комиссии.
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Выборы на 87-м округе: скандальная победа Вирастюка
- 28 марта в 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 22 апреля ЦИК подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Вирастюка на этих выборах. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент - кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко - 15 тыс. 114 голосов.
- 1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.
- 5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.
- 19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным. Победителем стал Вирастюк.
- 23 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании Вирастюка избранным депутатом. 26 мая ЦИК обжаловала это решение.
- 5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.
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