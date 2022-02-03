В полиции считают, что наркотик был "разбавлен" вредным веществом.

В Буэнос-Айресе из-за фальсифицированного кокаина умерли по меньшей мере 20 человек, еще 74 попали в больницу.

Об этом пишет BBC.

По мнение следователей, наркотик был пропитан ядом или "разбавлен" другим веществом. Жертвы могли страдать от конвульсий и внезапных сердечных приступов.

Известно, что пострадавшие купили кокаин в одном районе. Полицейские уже провели рейд и арестовали девятерых подозреваемых.

Читайте такжеБайден заявил, что США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛМинистр региональной безопасности призвал всех, кто купил кокаин за последние 24 часа, выбросить его. По его словам, наркотик разбавили вредным веществом в рамках "войны между наркоторговцами".

Ранее сообщалось, что в Аргентине полицейские застрелили 17-летнего футболиста.

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