Новые доказательства против Тейшейры "усугубляют риски", считает прокуратура.

Член Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра, которого обвиняют в причастности к громкому делу об утечке данных Пентагона, мог делиться конфиденциальной информацией с иностранными гражданами, пишет The Washington Post.

Во время очередного судебного заседания по делу прокуратура представила новые доказательства против Тейшейры, "которые усугубляют риски для национальной безопасности и общественной безопасности, о которых правительство указывало ранее".

Так, всплыло, что 21-летний военнослужащий делился конфиденциальными данными с иностранными гражданами, а его поведение еще за несколько месяцев до предъявления ему обвинения вызывало беспокойство у его коллег.

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По версии прокуроров, в онлайн-чатах Тейшейра хвастался тем, что владеет и может делиться секретной информацией. В одном из таких Интернет-сообществ, было более 150 пользователей, в том числе – иностранцы.

"Знать, что происходит, больше, чем кто-либо, — это круто. … Создание блога было бы эквивалентно тому, что сделала Челси Мэннинг (военнослужащая США, причастная к утечке информации из дипломатических переписок, попавших в WikiLeaks – УНИАН)", – писал подозреваемый в одном из чатов в ноябре.

Обвинение утверждает, что все это показывает, что Тейшейра действовал преднамеренно и понимая потенциальные юридические последствия своей действий.

Также из материалов дела выплывает, что в сентябре Тейшейра был оштрафован за явное несоблюдение правил использования секретных систем. Его коллеги заметили, что он делал "заметки о секретной разведывательной информации". Спустя месяц, свидетельствуют внутренние документы ВВС, его заподозрили в том, что он "потенциально игнорирует приказ о прекращении противоправных действий". На этом фоне ему было приказано "прекратить любое глубокое погружение в секретную разведывательную информацию и сосредоточиться на своей работе". В январе к нему снова были претензии – его коллеги заметили, что он "просматривал контент, который не имел отношения к его основным обязанностям и имел отношение к сфере разведки".

Обвинение также сосредоточилось на его прошлом и выяснило, что в школе его отстраняли от занятий после разговоров об оружии, "коктейлях Молотова" и расовых угрозах. Анализ его соцсетей показал, что он поддерживал массовые стрельбы, как способ "выбраковки слабоумных", а при обысках в его доме обнаружили оружие.

Прокуратура заявила, что Тейшейра мог уничтожить часть доказательств своих преступлений. Среди прочего, он чистил переписки и просил онлайн-друзей "ничего не говорить" и "удалить все сообщения".

Утечки из Пентагона - что нужно знать

В апреле в сеть просочились десятки строго засекреченных документов, раскрывающих конфиденциальную информацию, предназначенную для высших руководителей вооруженных сил и разведки США. Некоторые из них касались войны в Украине, поставок оружия Киеву, оценок потерь в российско-украинской войне и прочего.

13 апреля стало известно, что был арестован 21-летний Джек Тейшейра, который работал IT-специалистом на военной базе в Кейп-Код в штате Массачусетс. Его обвинили в том, что он делился оценками американской разведки и другой конфиденциальной информацией в социальной сети Discord, популярной среди игроков в видеоигры. По ходу расследования ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Тейшейре грозит до 25 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Тейшейра начал выкладывать секретные документы в сеть сразу же после вторжения РФ в Украину.

Федеральная прокуратура США считает, что задержанный продолжает представлять угрозу безопасности страны, поскольку у него все еще могут быть секретные документы, которые следователи еще не нашли, и иностранные правительства могут попытаться завербовать его.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что утечка документов Пентагона была выгодна России.

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