Юристы считают, что Тейшейра также представляет опасность для общества, поскольку владеет несколькими видами оружия, а также участвовал в дискуссиях о насилии и убийствах в сети.

Подозреваемый в распространении секретных данных Пентагона Джек Тейшейра, арестованный ФБР 13 апреля, все еще может иметь доступ к другой конфиденциальной информации.

Как сообщает Sky News, такое заявление сделали представители министерства юстиции США в ответ на предложение Тейшейры о том, чтобы его отпустили в дом его отца в ожидании суда. Слушание по делу о его задержании состоится в четверг в суде Вустера, штат Массачусетс.

Юристы утверждают, что освобождение Тейшейры будет серьезной угрозой для национальной безопасности США, поскольку он все еще может обладать информацией, которую потенциально может раскрыть.

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"Ущерб, который подсудимый уже причинил национальной безопасности США, огромен. Ущерб, который подсудимый все еще способен нанести, является экстраординарным", - отмечается в судебных документах.

По заявлениям юристов, Тейшейра также представляет опасность для общества, поскольку владеет несколькими видами оружия, а также участвовал в "подробных и тревожных дискуссиях о насилии и убийствах" в чате, куда он сливал документы.

В частности, он заявил одному из собеседников, что хотел бы превратить минивэн в "фургон для убийц".

Также сообщалось, что Тейшейру отстраняли от учебы в школе в связи с обсуждениями коктейлей Молотова, другого оружия и расовых угроз.

В то же время, люди, которые общались с Тейшейрой в сети, описывали его как человека, который просто хотел покрасоваться, и не имел каких-то конкретных политических или идеологических мотивов.

В прокуратуре добавили, что в доме Тейшейры были обнаружены разбитый ноутбук, Xbox и планшет, поскольку он, очевидно, пытался уничтожить улики.

Утечка из документов из Пентагона – что известно

В начале апреля в сети появились документы, содержащие секретные данные Пентагона, в частности, информацию о позициях ВСУ и поставках военной техники от союзников в Украину.

13 апреля ФБР задержало 21-летнего военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру по подозрению в сливе документов, он может получить 15 лет тюрьмы.

По данным СМИ, Тейшейра начал выкладывать первые документы в сеть с февраля 2022 года, сразу же после вторжения РФ в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что утечка документов была выгодна прежде всего России, а главной ее целью был подрыв доверия между союзниками.

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