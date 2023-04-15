Блинкен утверждает, что слышал от партнеров признательность за шаги, которые Вашингтон предпринял после утечки.

В Госдепе США утверждают, что утечка сверхсекретных записей военной разведки США не повлияла на сотрудничество страны с ее союзниками.

Как пишет Sky News, госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки во Вьетнам отметил, что слышал от партнеров благодарность за шаги, которые Вашингтон предпринял после утечки.

"Основываясь на разговорах, которые у меня были, я не слышал ничего, что повлияло бы на наше сотрудничество с союзниками и партнерами", - сказал он.

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Ранее Politico со ссылкой на источники в правительстве США и европейских правительствах сообщало, что утечка данных об Украине привела к кризису в отношениях Вашингтона с союзниками. Главный демократ в комитете по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс утверждал, что после утечки может быть потерян доступ к важным разведданным, в частности, от разведывательного партнерства "Пять глаз" (FVEY), которое включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию.

Утечка данных Пентагона - что надо знать

7 апреля стало известно об утечке засекреченных документов США о войне в Украине. Утечка раскрывала детали относительно переговоров США и Южной Кореи по поставкам оружия, проливала свет на то, как США оценивали состояние украинской ПВО и так далее.

Правоохранители и спецслужбы взялись за расследование с целью найти источник распространения секретных данных. Ожидалось, что это займет долгие месяцы.

Накануне был задержан 21-летний военнослужащий воздушной Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвинили в разглашении сверхсекретных записей военной разведки в Интернете.

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