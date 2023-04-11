Администрация Юна также отметила, что "требует ответа от США" относительно утечки.

Утечка секретных документов Пентагона по войне в Украине показала, что часть южнокорейских чиновников имена сомнения относительно поставки оружия Киеву.

Администрация президента Южной Кореи утверждает, что содержание этих документов является "измененным" и "ложным", не уточняя, о каких именно частях утечки, основанной на перехваченных внутренних дискуссиях между высокопоставленными должностными лицами Сеула, говорится, пишет The Washington Post.

"Две страны имеют общую оценку того, что большая часть раскрытой информации является измененной", – заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Те Хьо перед отъездом в Вашингтон для подготовки визита в США президента страны Юн Сук Йоля позже в этом месяце.

Видео дня

Администрация Юна также отметила, что "требует ответа от США" относительно утечки.

Что известно о внутренних дебатах в Сеуле из утечки

В "слитых" документах, как пишет The Washington Post, говорится, что главные помощники президента Южной Кореи Юн Сук Йоля высказывали колебания относительно поставок Соединенным Штатам боеприпасов, которые Вашингтон мог бы перенаправить в Украину.

Якобы президент США Джо Байден собирался позвонить южнокорейскому коллеге напрямую, чтобы потребовать поставок оружия. Советник Юна по иностранным делам Йи Мун Хуэй тогда "подчеркнул, что Южная Корея не была готова к телефонному разговору между главами государств, не имея четкой позиции по этому вопросу". А советник по национальной безопасности Ким Сон Хан опасался, что изменение позиции Сеула относительно помощи Украине может рассматриваться как торг с Соединенными Штатами перед визитом президента в эту страну. Оба высокопоставленных чиновника покинули должности в марте.

Позиция Южной Кореи по войне в Украине

Южнокорейское законодательство запрещает правительству поставлять оружие странам, находящимся в конфликте, что делает невозможным поставки летального оружия Украине без законодательных изменений.

Власти страны, опасаясь, что это может навредить торговым отношениям с Россией, заявили, что не будут помогать Украине оружием несмотря на призывы Киева и стран-союзниц за НАТО.

Страна также выражала обеспокоенность относительно того, что США могут передать Украине оружие, приобретенное у Сеула.

На фоне распространения информации об утечках Пентагона, Министерство обороны Южной Кореи повторило во вторник, что его позиция относительно военной помощи Украине остается неизменной.

Вас также могут заинтересовать новости: