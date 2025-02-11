По его словам, на нужды страны на самом деле тратится очень мало денег.

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки, который во время полномасштабного вторжения начал оказывать Украине гуманитарную помощь через свой фонд, поддержал ликвидацию USAID.

По его словам, Агентство США по международному развитию не уделяло внимания его благотворительной инициативе. Как передает New York Post, через Pataki Leadership Center в Украину поставили более 1000 обогревателей и генераторов, а также тонны медицинских и гигиенических средств. Кроме того, фонд помог построить мобильные дома для беженцев:

"Мы все это время были там и доставляли гуманитарную помощь. Мы практически ничего не видели от USAID".

По мнению Патаки, решение о ликвидации агентства назрело уже давно. Он называет свой опыт работать с ним ужасным, а руководство USAID - "кучкой дружков, которые руководили им в крайне левый способ".

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Экс-губернатор отметил, что неудачи агентства символизируют то, как администрация Джо Байдена справилась с войной России против Украины."Эта война была катастрофой. Руководство Байдена стало катастрофой для Украины. Из-за того, что она не получила помощи, война продолжилась почти на три года... с огромными потерями для украинцев", - добавил он.

Патаки надеется, что Дональд Трамп будет сильным лидером и сможет подписать мирное соглашение между российским и украинским лидерами. Он отметил, что Владимир Зеленский смог сплотить людей в борьбе за свободу, однако после достижения мира в Украине необходимо провести выборы:

"Если мирный договор с Россией можно будет подписать, то честные выборы в Украине дадут им шанс сказать: "Мы сейчас в мире. Давайте восстановим нашу страну. А давайте выберем руководство". Вполне возможно, что это снова будет Зеленский".

Трамп хочет ликвидировать USAID

Как известно, американский лидер неоднократно критиковал систему иностранной помощи, включая USAID, считая, что ее деятельность является чрезмерно затратной и неэффективной.

Недавно он призвал ликвидировать Агентство США по международному развитию, заявив о случаях коррупции и мошенничества.

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