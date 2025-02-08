Некоторые организации заявили, что они находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия.

Из-за приостановки деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID) финансирования лишились независимые СМИ в России и Украине, пишет The Washington Post.

Отмечается, что USAID больше известно своей гуманитарной и медицинской работой, однако финансирование использовалось и для поддержки журналистики.

"Независимые СМИ в России и Украине критиковали свои правительства и предоставляли альтернативную информацию, но большая их часть полагалась на гранты США, - говорится в публикации. - (После заморозки USAID) некоторые организации заявили, что они находятся всего в нескольких неделях от сокращения персонала или полного закрытия".

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Указывается, что многие из этих организаций в Украине трудом сводили концы с концами после полномасштабного вторжения России три года назад, что привело к резкому падению доходов от рекламы и заставило их обратиться к программам иностранной помощи, чтобы остаться на плаву.

По мнению руководительницы Detector Media Наталии Лыгачевой, "более 50 процентов" медиаорганизаций, получающих иностранные гранты, зависят от американской помощи.

"Могу сказать, что это действительно очень важно не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Потому что именно независимые СМИ обеспечивают, прежде всего, существование демократии и плюрализма в Украине… Мы надеемся, что Трамп возобновит программы международной поддержки, потому что он борется с раздутым государственным аппаратом, а не притесняет свободные СМИ", - сказала она.

Ранее в Detector Media предупредили, что есть риск "потерять достижения трех десятилетий работы и усилить угрозы государственности Украины, демократическим ценностям и прозападной ориентации".

О возможном сокращении персонала в связи с указанными событиями заявил украинский журналист-расследователь Денис Бигус. По его словам, гранты USAID финансируют "около двух третей" проектов его организации.

На гранты как на основной источник финансирования полагаются и многие российские организации и СМИ "в изгнании", пишет WP. Акцентируется, что большая часть грантов поступает из Вашингтона "в рамках усилий по обеспечению того, чтобы альтернативное освещение войны против Украины и политических событий в России достигало российской аудитории".

"Похоже, эта история затронула львиную долю российских СМИ и общественных проектов, - написал российский оппозиционный активист Андрей Пивоваров. - Некоторые сворачивают программы. Отменяются офлайн-мероприятия. В ближайшем будущем это приведет не только к отмене мероприятий, но и к закрытию ряда проектов".

По его словам, в РФ все обсуждают последствия заморозки финансирования, но почти никто не говорит об этом открыто.

Трамп требует ликвидировать USAID

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что USAID нужно ликвидировать. По его словам, коррупция в этом агентстве "достигла неслыханного уровня", а часть финансов якобы тратится мошенническим путем:

"USAID сводит с ума радикальных левых, и они ничего не могут с этим поделать, потому что способ, которым тратятся деньги, причем значительная часть из них - мошенническим путем, совершенно непонятен. Коррупция достигла невиданных ранее уровней. Закройте его!".

До этого Reuters со ссылкой на свои источники писал, что Администрация Трампа планирует сократить штат USAID в десятки раз - сохранив менее 300 сотрудников из более чем 10 000 по всему миру.

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