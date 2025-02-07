Он заявил о большом количестве коррупционных сделок.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) нужно ликвидировать.

В пятницу, 7 февраля, политик написал в своей социальной сети TruthSocial, что коррупция в этом агентстве "достигла неслыханного уровня", а часть финансов якобы тратится мошенническим путем:

"USAID сводит с ума радикальных левых, и они ничего не могут с этим поделать, потому что способ, которым тратятся деньги, причем значительная часть из них - мошенническим путем, совершенно непонятен. Коррупция достигла невиданных ранее уровней. Закройте его!".

Помощь от USAID

Как сообщал УНИАН, после возвращения в Белый дом Трамп принял решение приостановить программу помощи иностранным государствам. Он заявлял, что Агентством по международному развитию руководила "кучка радикальных сумасшедших".

Видео дня

В начале февраля глава Департамента эффективности государственного управления Илон Маск заявил, что ведется работа по закрытию USAID.

По данным СМИ, новая администрация хочет сократить штат агентства, оставив около 300 сотрудников из более 10 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: