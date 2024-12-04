Национальная ассамблея Франции проголосовала за отставку правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Он занял эту должность только в начале сентября этого года.

Как сообщает Le Monde, перед голосованием Барнье заявил, что сейчас на карту поставлена коллективная способность преодолеть напряженность и разногласия, которые наносят вред Франции. За вотум недоверия проголосовал 331 один депутат.

Марин Ле Пен уже заявила, что президент Эммануэль Макрон в значительной степени ответственен за сложившуюся ситуацию. "Он должен подчиниться. Он должен уйти в отставку. Он возьмет на себя обязанности. Он будет делать то, что ему прикажет разум и совесть", - заявила она.

Видео дня

Инфрмация обновляется...

Вас также могут заинтересовать новости: