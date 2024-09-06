73-летний Мишель Барнье практически не работал с Украиной, но его риторика за время в политике была разной.

73-летний Мишель Барнье был назначен новым премьер-министром Франции. Это произошло параллельно ротации в украинском Кабмине.

Эманнюэль Макрон принял это решение спустя 2 месяца после парламентских выборов. Об этом сообщает Le Figaro. Однако главный вопрос заключается в том, какая у него позиция по Украине и полномасштабной войне.

Почти за 40 лет в политике он не имел отношения к "украинскому" вопросу, иногда просто повторяя официальную позицию органов Франции, в которых он работал. Когда Барнье ушел с должностей в политике ЕС и Франции, он начал делать более смелые заявления касаемо РФ и Украины.

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В частности, буквально за несколько дней до 24 февраля, после того, как Путин признал "независимость" временно оккупированных территорий ОРДЛО, новый премьер-министр Франции выступал за активный диалог с оккупантами, заявив, что это должно было произойти еще раньше.

Кроме того, Барнье поддерживал идею о созыве конференции по безопасности на европейском континенте с Россией среди участников, в том числе. Однако после начала полномасштабной войны от политика подобных речей уже не было слышно. В 2024 году, к примеру, он заявлял журналистам, что общался с премьер-министром Норвегии о продолжении западной поддержки для Украины. И выступал за то, чтобы Европа была готова самостоятельно обороняться в случае возможных войн и не зависеть от США.

"Кто бы ни был следующим президентом Соединенных Штатов, просто сделав выводы из российской агрессии против Украины, мы должны перевооружиться", - заявлял он в X (Twitter).

Кроме того, в феврале 2023 года он заявил, что нужно продолжать поддерживать Украину, несмотря ни на что.

"Украинцы – европейцы. Они борются и гибнут, защищая свою нацию и суверенитет. Перед лицом заметной злости. Борьба Украины справедлива, и не может быть двусмысленности в поддержке, которую она заслуживает", - отметил Барнье.

Политика Европы по войне в Украине

6 сентября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в Германию, на "Рамштайн", чтобы обсудить с союзниками новые пакеты военной помощи и доставку предыдущих анонсированных "пакетов".

"Да, мы благодарны за каждый пакет поддержки, который предоставляете Украине вы, ваши страны. Но нам нужно больше оружия, чтобы изгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области", - заявил глава государства.

Однако неизвестно, сможет ли Зеленский окончательно переубедить западных союзников снять ограничение на использование, в частности, дальнобойного оружия на территории РФ.

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