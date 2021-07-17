Он занял 97 место в рейтинге авторитетного американского издания Defense News.

"Укроборонпром" по итогам 2020 года вернулся в ТОП-100 мировых производителей оружия по рейтингу авторитетного американского издания Defense News и занял там 97 место.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

"В ТОП-100 оборонно-промышленных компаний по итогам прошлого года попали те, которые продали вооружения и военной техники на сумму от 600 млн долл и выше", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укроборонпром" закончил 2020 год с совокупным доходом от продажи ВВТ в 650 млн долларов.

Читайте такжеК убийству президента Гаити может быть причастен экс-работник Минюста – полицияПри этом порог вхождения в рейтинг-2019 составил около 300 млн долл., а по итогам 2018-го – около 100 млн долл.

Эксперты прогнозируют, что в ТОП-2021 войдут оборонно-промышленные компании с совокупным доходом от продажи ВВТ около 1 млрд долларов.

В "Укроборонпроме" добавили, что концерн не был представлен в рейтинге с 2017 года.

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц