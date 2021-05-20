16 мая украинский самолет Ан-124 приземлился по техническим причинам на территории Венгрии.

Самолет Ан-124, оператором которого является украинское госпредприятие «Антонов», перевез два истребителя Миг-29 из Беларуси в Сербию, сделав при этом техническую посадку в Будапеште.

Об этом сообщает НВ со ссылкой балканскую службу Радио Свобода.

Министерство обороны Венгрии подтвердило информацию, что самолет совершал техническую посадку в Будапеште.

«Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам», - сказано в письменном ответе Минобороны Венгрии.

На следующий день, 17 мая, самолет вылетел в Сербию. Он перевозил два истребителя МиГ-29 - всего их Минск подарил Белграду четыре.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

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Как прокомментировали это в ЕС и НАТО

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов Евросоюза регулируется национальным законодательством, общей позиции Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под надзором национальных органов", - сказал он.

В Минобороны Сербии ответили, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.

В ГП «Антонов» на запрос «Радио Свобода» о причинах технической посадки в Будапеште 16 мая так и не ответили.

Санкции ЕС против Беларуси

Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси в октябре 2020 года за фальсификацию выборов и репрессии в отношении участников протестов. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. 17 декабря Совет ЕС одобрил следующее расширение санкций против режима Лукашенко - визовые и имущественные запреты в отношении еще 29 физических лиц, а также впервые - против целого ряда предприятий. 15 февраля Евросоюз продлил на год санкции в отношении Беларуси.

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Автор: Олег Давыгора