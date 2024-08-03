Туареги сотрудничают со многими странами.

Украинские спецслужбы сотрудничают с туарегами в Мали. Как рассказал один из командиров повстанцев, в частности, их учат управлять беспилотниками.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на информаторов. Отмечается, что между повстанцами и спецслужбами происходят "обмены" для понимания сотрудничества.

По словам источников, украинская власть передает туарегам в Мали стратегическую информацию, а также учит их использовать беспилотники.

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"Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми другими - французами, американцами и другими", отметил представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

Проблемы России в Сирии и Мали

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что в Мали повстанцы-туареги разгромили большую колонну "вагнеровцев". Впоследствии Kyiv Post сообщал, что украинские спецназовцы нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии

Журналист Андрей Попов называет это открытием новых фронтов для России - Украина сейчас ищет и объединяет тех, кто уже воюет с РФ на других континентах.

В ГУР заявили, что монополия в сфере бандитской деятельности российских частных военных компаний подходит к концу. Есть силы, которые могут ставить этих преступников на место.

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