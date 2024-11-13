Эксперт назвал несколько ключевых факторов, которые влияют на перспективы возвращения беженцев.

Украинские беженцы вернутся в Украину, если здесь станет безопасно и будут перспективы для нормальной жизни. В противном случае люди останутся за границей, возможно переезжая в какую-то другую страну в поисках лучших условий. Такое мнение в интервью "Суспільне" высказал ректор университета "Киевская школа экономики", социолог Тимофей Брик.

По его словам, опросы фиксируют готовность возвращаться в Украину только у 30-40% беженцев, хотя в начале полномасштабной войны таких было 70-80%.

"На это влияет несколько факторов - безопасность, возможность найти работу, а также ощущение национальной идентичности, которое усиливает первые два. Если этого нет, это может оттолкнуть от возвращения", - заявил Брик.

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Социолог призвал не забывать, что, рассматривая возможность возвращения в Украину, беженцы часто учитывают не только собственные желания, но также пытаются позаботиться о близких. Например, о перспективе будущего собственных детей.

Вместе с тем Тимофей Брик сомневается, что уменьшение уровня гостеприимства в стране пребывания будет существенным фактором для возвращения беженцев именно в Украину.

"Если у человека исчезает экономический стимул, ему надо что-то делать. Но не факт, что он вернется именно в Украину. Этот человек может подумать: не получилось в Германии, попробую Италию, Канаду, США. Те, кто захотят возвращаться в Украину, сделают это, если у них будет ощущение безопасности и возможность получить работу", - заявил он.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, украинским беженцам во Франции, которые надеются со временем получить паспорт этой страны, необходимо отдавать свои документы на четыре года. Таким образом они лишены возможности даже временно посетить Украину.

Также мы рассказывали, что для граждан Польши украинские беженцы и мигранты являются лишь временными гостями. Украинка, которая 10 лет живет в Варшаве, рассказала, что поляки нередко с подозрением относятся к желанию украинцев остаться и интегрироваться в польское общество.

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