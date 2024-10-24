Украинцам позволят и дальше оставаться в Германии, но деньги будут платить не так охотно.

Германия может пересмотреть статус украинских беженцев, чтобы уменьшить выплаты на помощь им и стимулировать их находить работу. С соответствующим предложением выступил федеральный министр финансов Кристиан Линднер.

"Мы должны рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины", - сказал он в интервью журналу Wirtschafts Woche.

Линднер предлагает оставить для украинцев статус получателя убежища, но без автоматического начисления денежной помощи на проживание.

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"Украинцы не должны проходить процедуру получения убежища из-за войны в их стране. С другой стороны, они не должны сразу получать помощь", - предлагает министр.

Как отмечает газета Die Welt, беженцы из Украины получают в Германии общую гражданскую помощь, которая, например, для одиноких людей составляет 563 евро в месяц. Отдельно начисляется помощь на оплату аренды жилья и отопления, а также на медицинское обслуживание.

Линднер хочет кардинально изменить подход в начислении такой помощи. По его мнению, государство должно возмещать льготникам расходы на жилье по фиксированной ставке, а не по фактическим затратам.

"Тогда льготники могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как ее отапливать. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро", - говорит министр.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, почти четверть украинцев не хотят возвращаться домой. Опросы свидетельствуют, что со временем доля таких постепенно растет.

Также мы рассказывали, что МИД Польши предложил Германии перестать выплачивать социальные выплаты украинским беженцам, чтобы у них появилась мотивация вернуться домой.

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