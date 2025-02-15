Президент Украины напомнил о героизме украинского народа перед лицом российской агрессии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не откажется от переговоров по членству Украины в НАТО. Он упрекнул членов Альянса в том, что он идут на поводу у российского диктатора Владимира Путина.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантий, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров, - УНИАН)", - заявил украинский лидер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 2025.

При этом он отметил, что на данный момент самым влиятельным членом Североатлантического альянса является Путин, потому что его прихоти блокируют решения НАТО.

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"И это несмотря на то, что это украинская армия остановила Россию, не страна НАТО, не войска НАТО, а только наши люди и наша армия. Нет иностранных армий, которые борются на стороне Украины в этой войне. Но Путин потерял в этой войне почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч человек были ранены", - подытожил Зеленский.

Мюнхенская конференция - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летом в Беларусь будут отправлены 150 тысяч российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО.

При этом он призвал создать Вооруженные силы Европы, чтобы защититься от агрессии России. В тоже время, по словам украинского лидера, без украинской армии у европейских военных сил не хватит, чтобы остановить Москву, ведь только ВСУ сейчас имеет современный опыт войны.

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