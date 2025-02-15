Фредериксен напомнила, что союзники недостаточно делают для помощи Украине в войне.

Членство в НАТО - это лучшее, что можно дать Украине, и если бы Украина была в составе Альянса, война никогда бы не началась, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом она сказала 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Некоторые союзники против, но я скажу, что членство в НАТО - это лучшая вещь, которую можно дать Украине. Если бы Украина была членом НАТО, война в Украине никогда бы не началась. Это самый простой путь, который помогает защитить страну", - отметила Фредериксен.

Однако, поскольку некоторые "большие союзники" этого решения не поддерживают, то должно быть четкое понимание, что взамен можно предложить Украине, что будет "столь же надежным, как членство в НАТО", отметила она.

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"Я еще раз повторяю, что членство в НАТО является самым простым и дешевым способом. Но также экономика, гарантии безопасности. Украинцам нужны определенные вооружения, чтобы достигать своих целей на поле боя", - пояснила премьер-министр.

Она заявила, что союзники до сих пор не дают Украине всего того, что ей нужно, в частности обещанных систем противовоздушной обороны.

"В прошлом году в Вашингтоне мы обещали, что предоставим Украине 6 или 7 систем ПВО. Уже ли Украина это получила? Ответ - нет. Страну нельзя защитить без систем ПВО. Поэтому замороженные активы - да, гарантии безопасности - да, сделать Украину сильнее перед началом переговоров - да. Но на поле боя считается одна вещь: имеете ли вы силу. И здесь у нас нет никаких оправданий", - подытожила Фредериксен.

Заявления других лидеров относительно членства Украины в НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, кандидат на должность нового канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

Тем временем республиканец Линдси Грэм обещает Украине вступление в НАТО, если РФ нападет на нее еще раз после заключения мира. По мнению американского политика, такая угроза могла бы сдержать кремлевского правителя Владимира Путина от нового вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время Мюнхенской конференции заявил, что не откажется от переговоров о членстве Украины в НАТО. Также он упрекнул членов Альянса в том, что они идут на поводу у российского диктатора Путина.

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