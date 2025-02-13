Президент Украины подчеркнул, что Украина без США не видит гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не говорил с президентом США Дональдом Трампом о перспективах членства Украины в НАТО. Об этом глава государства сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС.

В частности, у президента спросили, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом тему НАТО.

Зеленский повторил, что провел с Трампом хороший часовой разговор.

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"Мы говорили о многом всего. Они впечатлены нашими действиями. Действиями военных и людей, гражданских. И о НАТО мы не говорили. Я ему сказал, что без гарантий безопасности это просто невозможно", - сообщил Зеленский.

При этом, он обратил внимание на заявления Трампа.

"И мне кажется, что он об этом публично сказал, что ему кажется, что Путин хочет мира и хочет окончания войны. И он сказал, что и ты хочешь. - Да, я ему сказал: но вы разговариваете с Путиным как с лидером государства, России. А я разговариваю с вами и думаю о нем, как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь. Я сказал, и поэтому я не доверяю. И мы очень верим, если вы сможете его заставить закончить для нас справедливо войну, слава Богу. Мы все этого хотим. Но я не очень верю, что это так легко сделать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для Украины приоритет - это гарантии безопасности:

"И гарантий без вас мы не видим. И какие они? Давайте говорить... Я знаю, что американцы, вы знаете, не хотят, чтобы мы были в НАТО, честно. И это будет очень сложно для нас".

Заявления США относительно членства Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что любые гарантии безопасности должны быть поддержаны боеспособными европейскими и не европейскими войсками. Но этот международный контингент не должен быть миссией НАТО и на него не должна распространяться 5 статья договора о создании НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного союзника будет означать нападение на весь Альянс.

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