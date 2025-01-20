Бэннон яростно лоббирует, чтобы Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник заявил, что быстро закончит войну.

Бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон предупредил, что Дональд Трамп рискует потерпеть неудачу в отношениях с Украиной и может быть еще глубже втянут в войну Владимира Путина, подобно тому, как Ричард Никсон пострадал от попыток вывести войска из Вьетнама.

Как пишет POLITICO, он выступает за прекращение крайне важной американской военной помощи Киеву. Бэннон опасается, что его бывший босс попадет в ловушку, расставленную невероятным альянсом американской оборонной промышленности, европейцев и даже некоторых друзей его самого, которые, по его мнению, сейчас находятся в заблуждении. В их числе Кит Келлог, которого Трамп выбрал на пост специального посланника по Украине и России.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она стала его войной, а не войной Линдона Джонсона", - сказал Бэннон.

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Отмечается, что Келлог утверждает, что любая сделка по прекращению войны должна включать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия не вторглась снова. Келлог говорил о сохранении военной помощи США, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее заключить достойное соглашение.

Несмотря на дружбу с Келлогом, Бэннон считает, что подобные проволочки только усилят риск втягивания США в противостояние, которое, по его мнению, невозможно выиграть и которое не отвечает национальным интересам Америки.

За кулисами он яростно лоббирует, чтобы Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник заявил, что быстро закончит войну.

Он утверждает, что Трамп должен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому:

"В городе новый шериф, и мы собираемся заключить сделку, и мы собираемся сделать это быстро".

Зеленскому, продолжает он, следует обратить внимание на то, как Трамп заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласиться на соглашение с ХАМАС о прекращении огня в обмен на заложников.

Бэннон сравнил 2025 год с 1932 годом, когда Франклин Д. Рузвельт был впервые избран и начал Новый курс.

Он беспокоится, что новые новообращенные из Кремниевой долины, включая миллиардера из сферы технологий Илона Маска, с которым он публично ссорился, могут отвлечь Трампа и заключить сделки в свою пользу.

Он язвительно отозвался о европейцах и трансатлантическом альянсе:

"Если вы посмотрите на НАТО, я не думаю, что оно может объединить две боевые дивизии европейцев, готовых сражаться. Европа ушла с досрочным выходом на пенсию и полным медицинским обслуживанием, потому что они не платят за собственную оборону".

При этом Бэннон столь же категоричен относительно того, что он не фанат российского лидера.

"Путин - плохой парень. Он очень плохой парень. КГБ - плохие парни. Но я не сплю ночами, беспокоясь о влиянии России на Европу. Во-первых, их армия даже не добралась до Киева. За три года они не смогли туда добраться. Они даже Харьков не взяли. Знаете, почему я не сплю по ночам? Потому что европейцы не спят по ночам. Они не считают Россию реальной угрозой. Если бы они это делали, они бы вложили в игру гораздо больше денег и войск", - продолжил он.

По его мненнию, украинская война - это центральный провал Европы за последние пару лет.

"У вас миллион убитых или раненых украинцев. И мы придем, в лучшем случае, мы придем ровно к тому, с чего все это началось, как я сказал три года назад. И это потому, что у вас есть Борис Джонсон и [президент Франции Эммануэль] Макрон, все эти фантазеры, которые не будут платить за собственную оборону. Они хотят быть большими шишками. Они все хотят быть Уинстоном Черчиллем с чужими деньгами и чужими жизнями", - добавил он.

Война в Украине - позиция Трампа

Результаты опроса указывают на заметное снижение количества украинцев, которые верят в возможность победы над российским вторжением. Его результаты были опубликованы перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. Он вряд ли сможет открыть дверь к мирным переговорам по Украине, об этом пишал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

По его мнению, Трамп имеет шанс повлиять на события, но только если усилит позиции Украины, чтобы убедить Путина в неизбежности потерь, если тот не согласится на настоящее урегулирование. Однако, если поддержка Украины со стороны администрации Трампа будет недостаточной, Путин получит еще меньше стимулов для компромисса.

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