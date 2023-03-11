Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение членов Американской академии киноискусств "примером лицемерия".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал организаторов кинопремии "Оскар" из-за отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения наград.

В комментарии немецкому изданию BILD am SONNTAG Кулеба назвал решение членов Американской академии киноискусств "примером лицемерия".

"Я думаю, что если фильм "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, в то время как президент Зеленский, который воюет, ведет страну, ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, а не выступает на "Оскаре", вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии...", — сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что когда "Оскар" празднуют с шиком и вручают статуэтку фильму о войне, нельзя игнорировать ужасы нынешней войны в Украине, потому что это лицемерие.

"Слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не сомневаюсь в качестве фильма. Я просто говорю, ребята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, настоящая военная история происходит здесь и сейчас, значит, с вами что-то не так", — сказал Кулеба.

Отказ Зеленскому в выступлении на "Оскаре" - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлом году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину организаторы "Оскара" решили проигнорировать события в мире и не разрешили Зеленскому обратиться к американцам. Из-за этого актер Шонн Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения кинонаград. В этом году "Оскар" снова отказался давать нашему президенту возможность выступить.

На днях американское издание Variety написало, что один из продюсеров "Оскара" Уилл Пэкер отказал Зеленскому в его выступлении якобы по причине того, что в война в Украине привлекает внимание лишь потому, что гибнут люди с белым цветом кожи, а другие войны и конфликты с небелыми жертвами якобы игнорируются.

"Источники говорят, что Пэкер выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта - белые", — пишет Variety о расистском заявлении Пэкера. Сам Пэкер отказался от комментариев, отметило издание и добавило, что пока не известно, чем был продиктован отказ в этом году.

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