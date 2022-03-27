Режиссер призвал дать слово Зеленскому, хотя бы в онлайн формате.

Американский режиссер и актер Шон Пенн, который верит в победу Украины в войне, развязавшую Россией, обратился к Академии кинематографических искусств и наук с просьбой дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

В противном случае, если Академия откажет, Шон пригрозил бойкотировать церемонию. К этому же он призвал и посетителей. А также он пообещал избавиться от своей статуэтки, которую получил в 2008 году за роль в фильме "Молоко".

"Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала", – заявил режиссер в интервью CNN.

Также он отметил, что Зеленскому есть что сказать миру. Более того, он успешно снимал фильмы и даже сам играл определенные роли.

Напомним, ранее американская комедийная актриса Эмми Шумер, которая в этом году станет соведущей "Оскар", пригласила украинского президента Владимира Зеленского принять участие в церемонии награждения кинопремии.

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