Кинопремия Оскар уже второй раз подряд не разрешает украинскому президенту рассказать американцам о войне.

Американская академия киноискусств второй год подряд отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться к американской аудитории в рамках церемонии "Оскар".

Как пишет издание Variety, Зеленский хотел выступить в воскресной телепередаче, но получил отказ. Хотя в прошлом году ему разрешили выступить на вручении премий "Грэмми" и "Золотой глобус", а также на Каннском и Берлинском кинофестивалях.

В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пэкер также отказал Зеленскому в его выступлении.

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"Источники говорят, что Пакер выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые", – пишет издание.

Отношение Голливуда к войне в Украине

В прошлом году, когда полномасштабное вторжение РФ в Украину только началось, на церемонии "Оскар" организаторы не разрешили Зеленскому обратиться к американцам. Из-за этого актер Шонн Пенн призвал бойкотировать церемонию.

В ноябре Пенн решил отдать Зеленскому свою статуэтку "Оскар" в качестве жеста поддержки. Статуэтку он пообещал забрать только после того, как закончится война.

Ряд голливудских звезд открыто выступили в поддержку Украины. В частности слова поддержки в адрес украинцев высказала Жюльетт Бинош. Оскароносная Анджелина Джоли лично посетила Украину весной прошлого года.

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