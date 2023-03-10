Церемония награждения самой престижной кинопремией состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Награждение кинопремией Оскар 2023 состоится уже в ночь с 12 на 13 марта. 95-я церемония состоится в Лос-Анджелесе. Весь мир с нетерпением ждет этого события, поэтому рассказываем где и когда его можно посмотреть.

Оскар-2023: когда состоится

По киевскому времени Оскар-2023 начнется в 3:00 13 марта. В Лос-Анджелесе в это время будет 20:00. Пройдет мероприятие в театре Dolby, куда соберется более трех тысяч гостей.

Оскар-2023: где смотреть

В Украине кинопремию Оскар-2023 будет транслировать телеканал "Суспільне Культура" - смотреть его можно как по телевизору, так и на сайте или в мобильном приложении.

Видео дня

Известно, что ведущими церемонии в этом году будут комик Джимми Киммел - в этом деле у него уже есть опыт, поскольку Киммел был ведущим церемонии в 2017 и 2018 годах.

Отметим, что в прошлом году ведущим был Крис Рок. На церемонии случился инцидент, который не могут забыть до сих пор: Рок со сцены жестко пошутил о жене актера Уилла Смита. Юморист обратил внимание на "удивительно короткую прическу" Джады. Смит на такой юмор вышел на сцену и влепил пощечину Року. Так он попытался заступиться за свою жену, у которой редкое заболевание, ведущее к выпадению волос. За этот инцидент Уиллу Смиту на 10 лет запрещено посещать церемонию Оскара.

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал фильм "Все везде и сразу". Кинолента номинирована в 11 категориях. Полный список номинантов можно посмотреть в этом материале.

Отметим, что в этом году на Оскаре представлен фильм о детском приюте под Лисичанском.

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