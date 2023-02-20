"На Западном фронте без перемен" победил в нескольких номинациях.

19 февраля в Лондоне состоялась кинопремия BAFTA. Мероприятие посетили звездные гости принц Уильяма и Кейт Миддлтон и многие другие.

Больше всего наград получил фильм "На Западном фронте без перемен". В центре сюжета 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники, которые отправляются добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны.

"На Западном фронте без перемен" победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек", "Лучший звук". Лучшим режиссером стал Эдвард Бергер, снявший этот фильм.

Список победителей:

Лучший британский фильм – "Банши Инишерина"

Лучший документальный фильм – "Навальный"

Лучший дебютный фильм – "Солнце мое"

Лучший мультфильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучшая актриса – Кейт Бланшетт, "Тар"

Лучший актер – Остин Батлер, "Элвис"

Лучший актер второго плана – Барри Кеоган, "Банши Инишерина"

Лучшая актриса второго плана – Кэрри Кондон, "Банши Инишерина"

Лучший оригинальный сценарий – "Банши Инишерина"

Лучшая работа художника-постановщика – "Вавилон"

Лучшие костюмы – "Элвис"

Лучший грим – "Элвис"

Лучшие спецэффекты – "Аватар: Путь воды"

Что известно о фильме "На Западном фронте без перемен"

"На Западном фронте без перемен" - это роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, опубликованный в 1929 году. Роман рассказывает историю группы немецких школьников, которые добровольно уходят на фронт в Первую мировую войну, увлеченные романтической идеей о патриотизме, славе и подвиге, но вскоре понимают, что реальность войны крайне отличается от того, что им рассказывали.

Книга описывает ужасы войны, которые прежде всего проявляются в жизни обычных людей, которые вынуждены сражаться и умирать за идеи, которые им не всегда понятны и которые не всегда соответствуют их настоящим интересам. Роман оказал огромное влияние на мировую литературу и стал символом антивоенного движения.

Первый фильм был выпущен в 1930 году и стал одним из наиболее влиятельных фильмов о Первой мировой войне. Режиссер фильма Льюис Майлстоун использовал множество инновационных техник, чтобы передать атмосферу войны, а также показать героев фильма в реалистичном свете. Фильм был заметен своей критикой войны и показал ужасы войны на экране. Он стал одним из первых фильмов о войне, который показал военных героев в негативном свете и то, что война - это не героические подвиги, а ужас и страдание для всех участников.

Напомним, фильм "На Западном фронте без перемен" на Netflix вызвал споры среди украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: