19 февраля в Лондоне состоялась кинопремия BAFTA. Мероприятие посетили звездные гости принц Уильяма и Кейт Миддлтон и многие другие.
Больше всего наград получил фильм "На Западном фронте без перемен". В центре сюжета 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники, которые отправляются добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны.
"На Западном фронте без перемен" победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек", "Лучший звук". Лучшим режиссером стал Эдвард Бергер, снявший этот фильм.
Список победителей:
Лучший британский фильм – "Банши Инишерина"
Лучший документальный фильм – "Навальный"
Лучший дебютный фильм – "Солнце мое"
Лучший мультфильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучшая актриса – Кейт Бланшетт, "Тар"
Лучший актер – Остин Батлер, "Элвис"
Лучший актер второго плана – Барри Кеоган, "Банши Инишерина"
Лучшая актриса второго плана – Кэрри Кондон, "Банши Инишерина"
Лучший оригинальный сценарий – "Банши Инишерина"
Лучшая работа художника-постановщика – "Вавилон"
Лучшие костюмы – "Элвис"
Лучший грим – "Элвис"
Лучшие спецэффекты – "Аватар: Путь воды"
Что известно о фильме "На Западном фронте без перемен"
"На Западном фронте без перемен" - это роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, опубликованный в 1929 году. Роман рассказывает историю группы немецких школьников, которые добровольно уходят на фронт в Первую мировую войну, увлеченные романтической идеей о патриотизме, славе и подвиге, но вскоре понимают, что реальность войны крайне отличается от того, что им рассказывали.
Книга описывает ужасы войны, которые прежде всего проявляются в жизни обычных людей, которые вынуждены сражаться и умирать за идеи, которые им не всегда понятны и которые не всегда соответствуют их настоящим интересам. Роман оказал огромное влияние на мировую литературу и стал символом антивоенного движения.
Первый фильм был выпущен в 1930 году и стал одним из наиболее влиятельных фильмов о Первой мировой войне. Режиссер фильма Льюис Майлстоун использовал множество инновационных техник, чтобы передать атмосферу войны, а также показать героев фильма в реалистичном свете. Фильм был заметен своей критикой войны и показал ужасы войны на экране. Он стал одним из первых фильмов о войне, который показал военных героев в негативном свете и то, что война - это не героические подвиги, а ужас и страдание для всех участников.
Напомним, фильм "На Западном фронте без перемен" на Netflix вызвал споры среди украинцев.