Марко Рубио заявил, что у Украины нет шансов вернуть все оккупированные территории.

Официальная позиция США должна заключаться в том, чтобы полномасштабная война, начатая Россией против Украины, была завершена, заявил кандидат на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа Марко Рубио.

При этом он добавил, что на уступки при достижении мирного соглашения придется пойти и России, и Украине. "Всем следует быть реалистами: на уступки придется пойти как России, так и Украине", - сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям, передает New York Times.

Сенатор также отметил, что Украины есть одна серьезная проблема и она заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее "заканчиваются украинцы". Но у России все равно нет шансов захватить всю Украину, как и у Украины нет шансов вернуть временно оккупированные территории.

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"Разрушения в Украине экстраординарные, понадобятся поколения, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на родите и могут никогда не вернуться. Даже когда я с вами разговаривают, энергетическая инфраструктура Украины разрушается, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий", - сказал Рубио.

Другие новости об окончании войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев, по мнению людей из окружения Дональда Трампа. А то, что избранный президент США ранее заявлял, якобы сможет закончить войну за 24 часа - то это было сказано в рамках предвыборной кампании и из-за "недостаточной оценкой" ситуации.

Кроме того, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США заявил, что Крым продолжит быть временно оккупированным Россией по окончанию войны.

"Я просто не считаю реалистичным говорить, что мы выгоним каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, даже из Крыма", - сказал он.

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