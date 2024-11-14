По словам Марко Рубио, он гордится доверием, которое ему выразил Трамп.

Соединенные Штаты Америки под руководством избранного президента Дональда Трампа обеспечат мир через силу. Об этом в соцсети Х заявил сенатор от штата Флорида Марко Рубио, которого Трамп планирует назначить государственным секретарем США.

По словам Рубио, возглавлять Государственный департамент США - это огромная ответственность, и он горжусь доверием, которое ему выразил Трамп. При этом как государственный секретарь он будет работать ежедневно, чтобы выполнять "его программу внешней политики".

"Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда ставим интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы президент имел свою команду по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", - подчеркнул Рубио.

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Выдвижение Марко Рубио на должность госсекретаря США

Накануне стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на должности госсекретаря, директора Нацразведки и генпрокурора. В частности, должность главного дипломата он предложил сенатора Марко Рубио.

53-летний Рубио имеет богатый опыт в сфере внешней политики и превратился из противника Трампа в близкого союзника. Он был финалистом на должность вице-президента Трампа.

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