В ближайшие дни или недели Трамп и Путин проведут телефонный разговор.

Война в Украине должна закончиться дипломатическими переговорами, но нереалистично ожидать, что россиян удастся изгнать со всех оккупированных территорий. Об этом в интервью ABC News заявил Майкл Волц, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США.

По его словам, чтобы вести предметные переговоры об окончании войны, Трампу нужно наладить прямые контакты с обеими сторонами. В частности с Кремлем. И подготовка к этой встрече, которая должна состояться "в ближайшие месяцы", уже ведется, говорит Волц.

"Мы еще не определили точный формат для этого, но мы над этим работаем. Но я ожидаю по крайней мере телефонного разговора в ближайшие дни или недели. Чтобы это было шагом, с которого мы могли бы начать", - сказал Волц.

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Он также выразил надежду, что Украина и Россия смогут договориться о режиме прекращения огня на фронте, что могло бы стать "невероятным положительным шагом с обеих сторон" в направлении непосредственно мирных переговоров.

"Все знают, что это (война - УНИАН) как-то должно закончиться дипломатически. Я просто не считаю реалистичным говорить, что мы выгоним каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и я думаю, что это был огромный шаг. Теперь весь мир признает эту реальность", - сказал он.

Волц подчеркнул, что войну нужно закончить, чтобы она не затянула в себя весь мир, как уже втянула КНДР.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, приближенный к Офису президента нардеп Федор Вениславский заявил, что иностранные миротворцы теоретически могут появиться в Украине. Но, по его словам, это в большей степени зависит от партнеров, и для этого нужно прекращение активных боевых действий на фронте.

Также мы рассказывали, что, по мнению экс-премьера Британии Бориса Джонсона, долгосрочный мир в Украине невозможен без предоставления Киеву членства в НАТО. Политик убежден, что российское вторжение сделало членство Украины в Альянсе моральным и стратегическим императивом.

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