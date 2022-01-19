Россия фактически настаивает на нарушении международных договоренностей.

На фоне провала в переговорах с США и НАТО Москва снизила уровень требований к Западу относительно невступления ряда постсоветских стран в НАТО, в том числе Украины и Грузии.

Об этом во время выступления в клубе Валдай заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитирует пропагандистское ТАСС.

Россия настаивает на нарушении международных договоренностей 2008 года или личных обязательствах Вашингтона никогда не голосовать за вступление Украины и Грузии в Альянс.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не случится никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридической форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", – сказал Рябков.

Читайте такжеБайден попросил приехать в Украину по трем причинам – БлинкенОн добавил, что это "более простой путь для США", если у Вашингтона "есть достаточно политической воли".

По его словам, Россия будет призывать к ответственности Соединенные Штаты, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".

"Россия сделает все возможное, чтобы дипломатическими путями остановить интеграцию Украины в НАТО, поскольку этот процесс затрагивает интересы безопасности России. Российские проекты документов по европейской безопасности предлагают именно такой путь", – сказал Рябков.

В свою очередь, Россия неоднократно нарушала международное право, в частности, вторгшись на территорию Украины в 2014 году и оккупировав Крым и часть Донбасса.

Объявляя свой ультиматум перед Европой и США, сама же Москва никаких гарантий безопасности со своей стороны не дает.

Предварительные переговоры с США и НАТО по Украине результатов в пользу Кремля не принесли.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому не идти на компромисс с Россией.

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