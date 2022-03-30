В частности, в Палате общин поддержали соответствующий отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции.

В Палате представителей (нижняя палата парламента Канады) призвали канадское правительство ввести безвизовый режим для украинских граждан.

Об этом свидетельствует сообщение на странице Палаты представителей Канады в Twitter.

В частности, "за" соответствующий отчет Постоянного комитета по вопросам гражданства и иммиграции проголосовали 175 депутатов, "против" - 154 депутата. Таким образом, отчет был одобрен.

На сайте Палаты общин отмечается, что в отчете осуждается необоснованная и неспровоцированная атака на Украину, осуществленная по приказу российского президента Владимира Путина, которая является явным нарушением международного права.

Также высказывается призыв к правительству Канады поддержать украинцев и других людей, проживающих в Украине, которые пострадали от войны, и обеспечить подготовку обработки иммиграционных заявок на срочной основе.

Кроме того, к правительству Канады высказывается призыв "ввести безвизовый режим из Украины в Канаду, в частности, быстрой выдачи электронных разрешений на осуществление поездок".

Безвиз с Канадой: что известно

Ранее Украина и Канада создали рабочую группу по вопросам мобильности и провели ее учредительное заседание. Она должна стать новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду.

Украинская сторона заинтересована в заключении двустороннего соглашения с Канадой о молодежных обменах.

В 2020 году президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выражал надежду на сдвиг в процессе либерализации визового режима с Канадой.

В 2015 году Канада начала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет. 30 марта 2018 года в канадском правительстве заявили, что Украина не соответствует необходимым критериям для введения безвизового режима.

Вас также могут заинтересовать новости: