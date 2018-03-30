Канада объяснила, почему пока не собирается отменять визы для украинцев

Канада сохраняет визовые требования с целью предупреждения нелегальной миграции.

Канада пока не собирается отменять визы для граждан Украины, поскольку она не отвечает необходимым критериям для введения безвизового режима.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет "Поддержка Канадой Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", подготовленный Постоянным комитетом по национальной обороне Палаты общин Канады.

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"Правительство Канады настроено приветствовать всех настоящих посетителей и облегчать им путешествие, но на данный момент активно не обдумывает пересмотр визовых требований к Украине", - говорится в сообщении правительства Канады.

В этой связи сказано, что визовые требования Канады являются нормой для граждан большинства стран.

Также говорится, что "визовые требования Канады являются наиболее эффективным инструментом одновременно для выявления и сдерживания нелегальной миграции".

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"Решение об отмене или введении визовых требований принимаются с учетом каждого конкретного случая и основываются на тщательном всестороннем правительственном анализе, определенном в визовой политике Канады", - заявляют канадские чиновники.

"Эти критерии учитывают социально-экономические условия страны, миграционные тренды, репутацию по соблюдению прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, возможности пограничного контроля и ситуацию с безопасностью. Отмена виз осуществляется в соответствии с оценкой, когда преимущества от этого для канадцев и канадских интересов превышают риски", - заявляют в правительстве Канады.

Также сказано, что Канада не отменяет визы на взаимной основе, не имеет исключений для освобождения от визовых требований специфических групп посетителей, в том числе лиц, имеющих дипломатические паспорта или бизнесменов.

В то же время, отмечается, что правительство Канады внимательно следит за ситуацией в Украине, но "пока не планирует пересматривать визовые требования для Украины, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для безвизового режима".

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Канада стала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет.

21 сентября 2016 года министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум заявил, что его страна не будет отменять визы для украинцев в ближайшей перспективе.

В июне 2017 года посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что Канада изучит успех введения безвизового режима между Украиной и ЕС для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.