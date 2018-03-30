Канада объяснила, почему пока не собирается отменять визы для украинцев
Канада пока не собирается отменять визы для граждан Украины, поскольку она не отвечает необходимым критериям для введения безвизового режима.
Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет "Поддержка Канадой Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", подготовленный Постоянным комитетом по национальной обороне Палаты общин Канады.
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"Правительство Канады настроено приветствовать всех настоящих посетителей и облегчать им путешествие, но на данный момент активно не обдумывает пересмотр визовых требований к Украине", - говорится в сообщении правительства Канады.
В этой связи сказано, что визовые требования Канады являются нормой для граждан большинства стран.
Также говорится, что "визовые требования Канады являются наиболее эффективным инструментом одновременно для выявления и сдерживания нелегальной миграции".
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"Решение об отмене или введении визовых требований принимаются с учетом каждого конкретного случая и основываются на тщательном всестороннем правительственном анализе, определенном в визовой политике Канады", - заявляют канадские чиновники.
"Эти критерии учитывают социально-экономические условия страны, миграционные тренды, репутацию по соблюдению прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, возможности пограничного контроля и ситуацию с безопасностью. Отмена виз осуществляется в соответствии с оценкой, когда преимущества от этого для канадцев и канадских интересов превышают риски", - заявляют в правительстве Канады.
Также сказано, что Канада не отменяет визы на взаимной основе, не имеет исключений для освобождения от визовых требований специфических групп посетителей, в том числе лиц, имеющих дипломатические паспорта или бизнесменов.
В то же время, отмечается, что правительство Канады внимательно следит за ситуацией в Украине, но "пока не планирует пересматривать визовые требования для Украины, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для безвизового режима".
Как сообщал УНИАН, в 2015 году Канада стала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет.
21 сентября 2016 года министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум заявил, что его страна не будет отменять визы для украинцев в ближайшей перспективе.
В июне 2017 года посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что Канада изучит успех введения безвизового режима между Украиной и ЕС для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.