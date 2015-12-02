Канада вводит многократные визы для украинцев на 10 лет - посол

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Мы уже вводим эти многократные визы на 10 лет. Мы стараемся также увеличить пропорцию тех людей, которые получают эти долгосрочные визы, на срок действия паспорта", - отметил посол.

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Ващук пояснил, что когда паспорт гражданина Украины действителен на 10 лет, так можно получить визу на этот период.

"Если паспорт действителен на пять лет, то вы можете получить визу на пять лет", - сказал посол.

"Мы уже внедряем эти договоренности, и надеемся, что как можно больше посетителей смогут ими воспользоваться", - резюмировал дипломат.