Либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом для усиления отношений – Зеленский

Зеленский отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах.

Либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом по усилению отношений между двумя странами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщили в Офисе президента.

«Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто - как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Ред.) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент», - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах. В частности, это касается решения проблем канадской компании Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

«Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога, и инвестиция именно в мой родной город. Эта проблема «зависла» в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину», - отметил президент.

По словам главы государства, сейчас этот вопрос почти решен.

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«Это будет очень большое сотрудничество. Ведь это более миллиарда инвестиций в Украину, это очень важно и для Канады, для компании Black Iron, и важно для нас», - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что Украину и Канаду объединила большая трагедия - сбитие самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, которое произошло в январе 2020 года.

«Объединяют разные вещи в жизни. К сожалению, и трагедии. Тогда мы совместно работали с Джастином (премьер-министром Канады Джастином Трюдо. - Ред.), у нас было много общения, и мы смогли вместе с американскими партнерами дожать, чтобы Иран признал, что они виновны в этой трагедии, и сейчас идет расследование. Тогда мы с премьером (Канады. - Ред.) говорили несколько раз, был такой момент, что это было несколько раз в неделю, и решали действительно важные проблемы», - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинцев и канадцев объединяют давние исторические отношения. Он поблагодарил представителей украинской диаспоры в Канаде, которые собирали гуманитарную помощь для Украины в начале войны в 2014 году.

«Я думаю, что именно в такие тяжелые времена и проявляется эта близость, которая есть на генном уровне между странами и людьми», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Канады Джастин Трюдо в июне обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной.

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