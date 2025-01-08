Президент Украины подчеркнул, что война России против Украины стала возможной именно потому, что Украина не была членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина имеет право требовать сильных гарантий безопасности, чтобы Россия больше не смогла напасть на Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндской Республики Элиной Валтонен.

В частности, глава государства прокомментировать последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украину якобы никогда не видели в НАТО и что новый президент понимает россиян в этом вопросе.

"Я скажу вам откровенно, мы никогда не были в НАТО, и для меня ничего нового нет в том, что Украина, к сожалению, не была защищена серьезным союзом гарантеров безопасности", - сказал Зеленский.

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Президент Украины отметил, что те страны, которые являются членами Альянса, не имеют войны. В то же время, Украина не была в НАТО и на нее напала Россия.

"Если честно, я считаю, что мы имеем право требовать от мира, который постоянно претендует на лидерство, и от стран, которые претендуют на мир в мире - я считаю, что мы имеем право требовать серьезные, сильные гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что говорил об этом с Трампом во время его первой президентской каденции, затем с президентом Джо Байденом, и теперь снова говорит с Трампом, который готовится 20 января вернуться в Белый дом. Зеленский добавил:

"Я постоянно поднимал вопрос гарантий безопасности. К сожалению, зависит это не только от Соединенных Штатов, а и от союзнической позиции в Европе. И скажу вам честно, к сожалению, при всем уважении ко всем странам Европы и к Соединенным Штатам, и при всем уважении к тому объему [помощи], что нам предоставлялся с начала войны, но в НАТО не было общей поддержки у Соединенных Штатов со всеми союзниками в Европе".

Глава государства напомнил, что есть страны, которые выступали против членства Украины в НАТО.

"И это была Америка, и это была Германия, и это была Венгрия, и это были словаки. И это факт. И если мы говорим открыто, то надо обратить внимание и сказать честно - нас там не видят. И я считаю, что это одна из причин, почему у нас война", - убежден Зеленский.

Он считает, что россияне не боялись, что Украина будет с кем-то. "То есть, Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Он понимал, что его армия больше, он может нас уничтожить. Но украинская армия сильных людей и наш народ - они поразили весь мир. И сегодня мы говорим и хотим этого, и я поднимал этот вопрос с президентом Трампом, что мы хотим, чтобы это не повторилось", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, самое главное, чтобы украинцы вернулись из-за границы, из разных стран.

"Потому что можно в Европе говорить, что мы хотели бы, чтобы украинцы возвращались, а при этом - не поддерживать гарантии безопасности для Украины. Это как-то не объединяется. По крайней мере в моей голове и, я думаю, у каждого украинца, который хочет вернуться в Украину и иметь гарантии безопасности для своей семьи. Иметь что-то конкретное. Вот что мы хотим - мы хотим конкретных гарантий безопасности. И мы просим об этом от союза Америки и Европы. И я буду об этом говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Зеленский.

При этом, президент Украины призывает не делать сразу те или иные выводы.

"Не делайте сразу выводов относительно политики Соединенных Штатов Америки", - призвал Зеленский.

Он напомнил, как раньше Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО, но со временем это изменилось. Зеленский подчеркнул:

"Не надо делать быстрых выводов. Так было у нас с "Петриотами", так у нас было с ракетными системами и с другим оружием образца НАТО. Надо проработать и надо делать все, чтобы Украина получила достойные, достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина. Над этим будем работать".

Отдельно президент Украины отметил, что раньше никто не верил, что однажды Финляндия станет членом НАТО, а сегодня Украина очень рада, что эта страна получила членство.

Вступление Украины в НАТО - позиция Трампа

Как известно, недавно Трамп сказал, что Россия еще задолго до прихода Владимира Путина к власти говорила, что Украина никогда не будет членом НАТО. В то же время, по словам Трампа, президент Джо Байден выступал за то, чтобы Украина имела возможность присоединиться к Альянсу. И поэтому, как отметил Трамп, он понимает чувства россиян.

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