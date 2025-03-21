Украина и Россия еще никогда не были ближе к миру, - Госдеп

Как отметила пресс-секретарь ведомства, стороны сейчас находятся "на расстоянии шага" к мирному урегулированию войны.

Украина и Россия "находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня" после трех лет войны. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает The Hill.

"Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир, и это то, что Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день", - сказала Брюс.

Ранее США предлагали Украине и России приостановить атаки на энергетические объекты и инфраструктуру как первый шаг по направлению к более широкому мирному соглашению. Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник, который длился несколько часов, а Зеленский и Трамп пообщались в среду.

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С момента возвращения президента в должность в январе администрация Трампа активно работает над прекращением российско-украинской войны, которая в прошлом месяце отметила три года.

"Мы никогда не были ближе к миру между этими двумя сторонами", - добавила Брюс.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили дальнейшие шаги по "реализации и расширению" режима частичного прекращения огня, подняли вопрос об усилении украинской ПВО, а также возможности освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей.

Трамп предложил Зеленскому "помочь в управлении электрическими и атомными станциями в Украине". По его мнению, это стало бы лучшим средством защиты украинской инфраструктуры.

День перед этим Трамп поговорил с Путиным. Диктатор выдвинул Трампу ряд условий во время переговоров, среди которых были остановка мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ. По данным Bloomberg, отказ российского диктатора от призыва американского лидера к полному 30-дневному прекращению огня свидетельствует о том, что РФ блокирует мир, а это является неудачей для США.

В свою очередь в The Times написали, что Путин не пошел на уступки Трампу, но своим согласием на ограничение ударов по Украине дал президенту США возможность сохранить лицо.

По версии Politico, Путин тянет время и готовит ловушку для Трампа по традициям СССР. По мнению бывшего офицера разведки США Мэттью Шумейкера, президент США рискует сыграть на руку российскому диктатору, позволив РФ применить "классическую советскую тактику времен холодной войны" медленного ведения переговоров.

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