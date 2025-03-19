Трамп упирается в потолок нежелания России к серьезным мирным переговорам, отметила одна из экспертов.

Отказ президента России Владимира Путина от призыва американского лидера Дональда Трампа к полному 30-дневному прекращению огня в Украине является неудачей для усилий США, даже несмотря на то, что обе стороны согласились продолжить переговоры, пишет Bloomberg.

"Путин использовал свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы сказать, что США могут быть обыграны Россией - в буквальном смысле", - говорится в публикации.

Как отметила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая, самым важным результатом их телефонного разговора стала "полноценная легитимация сотрудничества" между США и Россией по международным вопросам, включая Ближний Восток.

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По ее словам, Путин вывел связи с США "из прямой зависимости от украинского конфликта" и обратил призыв Трампа к перемирию в свою пользу, в то время как его предложение провести хоккейные матчи помогло "детоксикации" России.

Один высокопоставленный западный чиновник высказал мнение, что данный звонок повышает вероятность того, что Трамп начнет оказывать давление на Россию, ведь разговор показал ему, что Путин блокирует мир. По его словам, хотя есть опасность, что Трамп попытается навязать Украине требования Путина, союзникам США по "Большой семерке" нужно будет убедить его сосредоточиться на давлении на Россию.

"Трамп упирается в потолок нежелания России к серьезным мирным переговорам", - отметила старший научный сотрудник Программы по Европе, России и Евразии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований сказала Мария Снеговая.

Она предположила, что Путин может "помахать" Трампу "какой-нибудь вкусной совместной сделкой по развитию" в обмен на частичную отмену санкций.

А пока воздержание от атак на энергетическую инфраструктуру пойдет на пользу российскому нефтеперерабатывающему сектору, добавили в Bloomberg.

Переговоры Трампа и Путина 18 марта

Напомним, во время телефонного разговора с Трампом 18 марта Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", - заявили в Кремле.

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