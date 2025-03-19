Трамп в очередной раз услышал от властелина Кремля о том, что мир в Украине возможет только на его условиях.

Согласие кремлевского диктатора Путина на ограничение ударов по Украине позволило президенту США Дональду Трампу сохранить лицо, но мало что указывает на то, что Москва готова прекратить войну без капитуляции Киева.

Как пишет The Times, Трамп надеялся, что сможет использовать свои "прекрасные отношения" с российским диктатором, чтобы убедить его согласиться на полное 30-дневное прекращение огня, однако вместо этого он был вынужден согласиться на запрет на удары по российской и украинской энергетической инфраструктуре. Ему также был предъявлен привычный список требований РФ.

Во время разговора, который длился более двух часов, Путин сказал Трампу, что мир возможен только, если Запад прекратит военную помощь Украине и обмен разведданными с ВСУ.

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Прокремлевские деятели были уверены в способности Путина перехитрить Трампа в дальнейших переговорах о войне против Украины. "Путин делает многое очень хорошо. Но лучше всего он ведет переговоры с Дональдом Трампом", - сказал идеолог "русского мира" писатель Александр Дугин.

Прокремлевский политический аналитик Илья Гращенков сказал, что России "повезло" с Трампом. "Переговоры с США пройдут хорошо, но они будут очень трудными", - поделился мнением рупор Кремля.

В качестве символического шага после звонка официальные лица в РФ приказали убрать огромные провоенные символы с территории американского посольства. Кремль также заявил, что Путин и Трамп договорились о проведении хоккейных матчей в России и США между командами, состоящими из игроков обеих стран.

Кремль также заявил, что Путин и Трамп договорились о том, что Россия и США будут работать вместе над "глобальной безопасностью", в том числе на Ближнем Востоке и в Красном море.

Татьяна Становая, российский политический аналитик, которую Москва объявила иностранным агентом, написала на X: "Это очевидная победа Путина, который стремится отделить двусторонние отношения от войны в Украине".

Неясно, примет ли Украина ограниченное прекращение огня, согласованное Путиным и Трампом. Зеленский сказал, что Украине понадобится больше подробностей, прежде чем принять решение.

Разговор Трампа и Путина

Вчера состоялся разговор между Трампом и Путиным. Еще до него Трамп заявлял, что рассчитывает склонить Путина на 30-дневное прекращение огня. Трам был уверен, что ему удасться получить согласие его друга. Однако планам Трампа не суждено было свершиться.

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