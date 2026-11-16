Келлог описал возможный сценарий прекращения огня в Украине

Генерал предположил, что можно использовать модель, которую первая леди США применила в Олешках.

Одним из возможных вариантов прекращения огня может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии фронта, заявил бывший спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог в проекте "Ремовская интервью".

Келлог считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить как можно больше украинских территорий.

"Очевидно, что Путин хочет получить всё. Сначала он хотел захватить всю Украину, затем – четыре области, не считая уже оккупированного Крыма. Вот чего он хочет", – считает бывший спецпредставитель президента США.

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Американский генерал высказал мнение о том, на каких условиях стороны могли бы договориться о прекращении боевых действий. В частности, можно рассмотреть гуманитарный подход к установлению режима тишины.

"Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Олешках. Я имею в виду, на гуманитарных началах начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне", – рассказал Келлог.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению WSJ, у российского президента Владимира Путина есть четыре варианта того, как выиграть войну в Украине. Две из них – то, что украинская армия сломается, или что администрация президента США Дональда Трампа заставит Киев подчиниться требованиям Москвы. Издание считает, что обе эти ставки "идут плохо", но остальные две могут сработать в 2027 году. В частности, третий план заключается в том, чтобы парализовать украинскую экономику непрерывными ракетными и дронными ударами, а последний – дождаться, пока европейская поддержка ослабнет под давлением набирающих популярность политических партий, выступающих против помощи Киеву.

Также мы писали, что на мирных переговорах представители РФ выдвинули требования, которые фактически предусматривают пересмотр всей архитектуры безопасности Европы. WP утверждает, что Кремль хочет ограничить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, запретить Украине вступать в Альянс и сократить украинскую армию. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Белый дом не подтвердил, что американские представители выдвигали такое предложение.

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