Страна готова сделать свой вклад для безопасности Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска.

В колонке для The Telegraph он написал, что Европа стоит перед моментом, который выпадает раз в поколение. Во время визита в Париж он призовет европейцев увеличивать расходы на оборону, играть большую роль в НАТО и не ослаблять усилий в получении оружия для украинской армии и обеспечении стране как можно более сильной позиции перед переговорами.

Стармер отметил, что Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя как поддержку ее военных, так и готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, разместив свои войска на местах, если это будет необходимо.

Видео дня

"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины - это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может быть просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет".

В то же время британский премьер отметил, что только Штаты могут сдержать Путина от повторного нападения, поэтому американская поддержка и ее гарантии безопасности необходимы для длительного мира.

"Поэтому в ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь обеспечить прочную сделку, которая нам нужна", - добавил он.

Стармер подчеркнул, что мир не может быть достигнут любой ценой, а Украина должна быть за столом переговоров: "В противном случае Путин согласится с позицией, что Украина не является настоящей нацией".

Премьер подчеркнул, что нельзя допустить повторения ситуации, подобной Афганистану, где США "вели прямые переговоры с талибами и уничтожили афганское правительство":

Он призвал продолжать поддерживать необратимый путь Украины к вступлению в НАТО и увеличить экономическое давление на Россию в вопросах ограничения цен на нефть, "теневого флота", санкций против нефтяных гигантов и преследования банков, которые помогают уклоняться от санкций:

"Эти решающие дни, что впереди, определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне".

Вас также могут заинтересовать новости: