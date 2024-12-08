По словам Дона Бейкона, это произойдет, если Путин не подойдет серьезно к тому, чтобы завершить войну в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует инициировать проведение переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил Дон Бейкон.

По его словам, война на истощение, которую ведет РФ, не идет на пользу Украине, поэтому США должны ускорить и усилить поддержку ВСУ. При этом если правитель России Владимир Путин не отнесется серьезно к тому, чтобы завершить войну, Трамп удвоит поставки оружия для Украины, экономические санкции против РФ и попытается прекратить торговлю Кремля.

"Если США смогут увеличить добычу природного газа и снизить цены на газ - это в значительной степени повлияет на военные возможности России. Рубль уже падает, российская экономика находится на грани краха и США должны подтолкнуть ее к этому", - отметил американский парламентарий.

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По его мнению, нужно нанести такой урон, который бы чувствовал каждый российский гражданин:

"Трамп усилит поддержку Украины, если Россия не прекратит боевые действия".

По словам Бейкона, российский менталитет отличается от мышления людей в большинстве стран Запада. Так, Россия на поле боя понесла многочисленные потери, но не прекращает вооруженной агрессии против Украины.

"Похоже, что российское руководство не заботится о своих людях, ему безразлично, сколько их бросить в "мясорубку". Я переживаю, что война на истощение работает не в пользу Украины, но она борется за свое существование, культуру, язык, историю. Вот почему США должны сделать все, чтобы закончить эту войну как можно быстрее", - резюмировал политик.

Помощь США Украине - последние новости

Белый дом пообещал "лавину" военной помощи для Украины до середины января. Так, по данным The Guardian, Киев получит от США еще один масштабный пакет военной помощи до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

Ранее стало известно, что советники Трампа планируют принудить Москву и Киев к переговорам с помощью "пряников и кнутов", включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличением помощи, если президент России Владимир Путин откажется.

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