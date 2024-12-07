В столице Франции сегодня состоится церемония открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что самолет Зеленского приземлился в столице Франции в полдень. В эту субботу, 7 декабря, с 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце примет президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня же в Париже находится избранный глава Белого дома Дональд Трамп. При этом подробностей ни о возможной трехсторонней встрече президентов, ни о возможном общении Зеленского с Трампом не сообщается.

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Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, реставрированного после пожара, который произошел 5 лет назад.

Визит Зеленского в Париж

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит Париж. Он планирует принять участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, где также ожидают новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По данным Le Monde, перед открытием собора французский президент Эмманюэль Макрон примет сначала Дональда Трампа, а через час - Владимира Зеленского.

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