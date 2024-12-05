В частности, украинская делегация уже встретилась с посланником Трампа по Украине Китом Келлогом.

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которая находится с визитом в США, провела первые встречи с советниками Дональда Трампа.

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники, целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в войне против России.

"Группа встретилась в Вашингтоне с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и его посланником по Украине Китом Келлогом", - сказал источник издания, не сообщив подробностей.

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Украина и Трамп - что известно

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Андрей Ермак отправился с визитом в Соединенные Штаты с целью установления связей с новой администрацией после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По данным Reuters, есть три основных варианта "мирного плана" Трампа по завершению войны: план спецпредставителя по вопросам Украины Кейта Келлога, план вице-президента Джей Ди Вэнса и план бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла. Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают "заморозку" войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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