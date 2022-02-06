В Шведском Агентстве психологической защиты не исключают, что на государство могут напасть.

Высокопоставленный чиновник из нового Шведского Агентства психологической защиты заявил, что страна решила вернуть этот правительственный орган времен "холодной войны" на фоне опасений по поводу российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Магнус Херт, заместитель директора агентства, которое было воссоздано в прошлом месяце для борьбы с иностранной дезинформацией, сказал, что опасения особенно усилились в преддверии всеобщих выборов в Швеции в сентябре на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".

В статье отмечается, что напряженность в регионе возрастает после наращивания российских войск у границы с Украиной, что вызывает дискуссию о том, должны ли Швеция и Финляндия, не являющиеся членами НАТО, присоединиться к военному альянсу. В прошлом месяце Швеция усилила свое военное присутствие на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

Хотя Херт сказал, что непосредственной угрозы Швеции нет, он предупредил: "Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению".

Читайте такжеГермания допускает отправку дополнительных сил Бундесвера поближе к РоссииНапомним, в начале февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

РФ перебрасывала войска на белорусскую территорию на якобы совместные учения, которые запланированы с 10 по 20 февраля.

Ранее – осенью прошлого года, Россия стянула много военных и техники на границу с Украиной. В нашей стране и ряде западных государств предупреждали, что российская сторона может решиться на полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

В конце ноября 2021 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022-го.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, количества российских войск, стянутых к границе Украины, недостаточно для осуществления полномасштабного вторжения.

Справка УНИАН. "Холодной войной" называют период конфронтации между социалистической и капиталистической системой, эти "лагеря", соответственно, возглавляли СССР и США. Конфронтация продолжалась с 1947 по 1991 год.

Вас также могут заинтересовать новости: