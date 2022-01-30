Страны Запада имеют серьезные намерения защитить Украину от поглощения Россией, отметил эксперт.

Правящая верхушка России не готова к войне, ее пугает уровень сопротивления армии Украины и "адские" санкции, которыми угрожал Запад.

Кремль загнал себя в тупик, рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

По словам эксперта, западные страны имеют серьезные намерения защитить украинское государство от поглощения РФ, и об этом свидетельствует военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву.

"Выяснилось, что российская правящая верхушка не готова к войне, ее пугает уровень сопротивления украинской армии и адские санкции, которые обещает Запад. Поэтому Кремль загнал себя в тупик", – сказал политолог.

Читайте такжеЭксперт сказал, грозят ли Украине ракетные удары со стороны РоссииРанее российский журналист и телеведущий Андрей Караулов поделился мнением, что власти России пойдут на украинскую территорию только в том случае, если появится возможность начать чужими руками.

Агрессия России против Украины – коротко о том, что надо знать

Власти РФ в 2014 году захватили украинский Крым. В этом же году российские войска ворвались на часть Донбасса. Москва также поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ряд западных стран за агрессию против Украины ввели против России санкции.

Российские власти не признают вторжение в Украину, а захват Крыма называют "возвращением полуострова в родную гавань".

Осенью прошлого года конфликт между Украиной и Россией обострился – РФ стянула к границе украинского государства много военных и техники.

Украина и ряд ее стран-партнеров, в частности США, заговорили о том, что Россия может пойти на широкомасштабное вторжение. На Западе РФ пригрозили серьезными ограничительными мерами в случае новой агрессии против Украины.

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

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