Депутат Европарламента Манфред Вебер считает, что Западу следует пригрозить Кремлю замораживанием счетов олигархов и отсоединением России от международной платежной системы SWIFT.

Немецкий политик и депутат Европарламента Манфред Вебер считает, что если Россия продолжит стягивать войска к границе Украины, Западу следует пригрозить Кремлю замораживанием счетов олигархов и отсоединением России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом он сообщил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

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Все эти меры должны быть реализуемы, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул политик.

Другим возможным рычагом давления на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток - 2".

"Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.

Стоит отметить, что ранее Вебер уже высказывал мнение о том, что "Северный поток - 2" "не отвечает европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Денис Прядко