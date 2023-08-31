Две эскадрильи F-35 в ближайшее время прибудут на авиабазу Лейкенхит в Великобритании.

Новые истребители США, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году. Две эскадрильи F-35 в ближайшее время прибудут на авиабазу Лейкенхит в Саффолке, сообщает The Telegraph.

Согласно документам, Конгресс США получил бюджетный запрос ВВС на 50 миллионов долларов (39,6 миллиона фунтов стерлингов) на строительство "общежития для поручителей" на американской авиабазе. Издание отмечает, что термин "поручительство" (surety) используется в военном жаргоне США для обозначения ядерного оружия.

Как сообщил The Telegraph источник в обороне, F-35 прибудут на базу в конце этого года или в начале следующего. Военные источники назвали решение о передислокации 54 самолетов F-35, которые заменят F-15, находящиеся в настоящее время на авиабазе, "значительным". F-15 способны нести ядерное оружие, но они менее совершенны.

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The Telegraph напоминает, что в общей сложности 110 ядерных бомб США хранились на авиабазе ВВС Лейкенхит до 2008 года, но были вывезены после того, как угроза ядерной войны утихла.

"Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю эксперты охарактеризовали как свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну", - отмечает издание.

"Это абсолютно холодная война, и это стратегическое балансирование на грани войны. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России о том, что они настроены серьезно", - сказал один из экспертов.

Также эксперты отмечают, что строительство авиабазы означает, что США "могут переместить их гораздо быстрее в период роста напряженности", добавив: "Они хотят иметь возможность перебросить их сюда".

В настоящее время в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции размещено около 150 управляемых американцами ядерных гравитационных бомб B-61.

Ядерная угроза со стороны России - что известно

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в соседнюю Беларусь. По его словам, этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

Также ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что США постоянно готовились к возможной войне против России. Он отметил, что американская армия, авиация, все службы постоянно тренируются и поддерживают боеспособность.

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